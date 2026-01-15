На Урале продлили арест бывшему учителю, обвиняемому в покушении на убийство

Напомним, в ноябре бывшего учителя игре на балалайке Артема Ваганова арестовали по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ).