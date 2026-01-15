Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале продлили арест бывшему учителю, обвиняемому в покушении на убийство

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 18 марта бывшему преподавателю по игре на балалайке Артему Ваганову, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется у в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, в ноябре бывшего учителя игре на балалайке Артема Ваганова арестовали по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ).

По версии следствия, 33-летний преподаватель приглашал детей к себе домой, надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Свои действия он называл «проверкой дыхания». В доме у Ваганова нашли книгу о советском маньяке Фишере.

Ваганов работал учителем в общеобразовательной школе № 17 и вел кружок по балалайке «Обертон». Он уволился из учреждения по собственному желанию.