На Ставрополье из-за аварии без воды остались семь населенных пунктов

«В Минераловодском округе временно ограничено водоснабжение для семи населенных пунктов. В городе Минеральные Воды будет снижено давление подачи воды и частично ограничено водоснабжение. Сегодня, 15 января 2026 года, произошла аварийная ситуация на стальном водоводе диаметром один метр, который подает воду от Малкинского месторождения. Время завершения аварийно-восстановительных работ уточняется», — говорится в сообщении.