В Дагестане пресекли незаконный оборот более 10 тонн рыбы

«УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан пресечена противоправная деятельность лица, причастного к незаконному обороту немаркированной продукции. Установлено, что индивидуальный предприниматель Газиева М. А. в поселке Сулак незаконно хранила в целях сбыта рыбу частиковых видов общим весом более 10 тонн в отсутствие маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, общей стоимостью более 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении.