В Верхней Пышме пожар унес жизнь человека

Свердловчанин погиб в пожаре, вспыхнувшем в высотке.

Источник: Комсомольская правда

15 января в Верхней Пышме на улице Сапожников произошел пожар в пятнадцатиэтажном доме. Пламя было на десяти квадратных метрах. Огонь охватил одну из квартир на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

— В результате пожара есть погибший. На месте происшествия с огнем боролись 13 пожарных на трех единицах техники, — рассказали в ведомстве.

Пламя удалось потушить за полчаса. Свердловское ГУ МЧС напоминает жителям о том, что квартиры необходимо оборудовать пожарными извещателями. В жилых помещениях необходимо иметь огнетушитель, чтобы применить его в случае надобности на начальной стадии.