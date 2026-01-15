Ричмонд
До шести возросло число пострадавших в ДТП с автобусом и Porsche под Архангельском

На месте массовой аварии под Архангельском продолжают работать правоохранители. По уточненным данным МВД, госпитализация потребовалась водителям и пассажирам всех трех транспортных средств, попавших в ДТП. Находившиеся в автобусе шесть детей не получили травм и находятся в безопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число пострадавших в массовой аварии с участием Porsche, Suzuki и автобуса на трассе Архангельск — Северодвинск возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Архангельской области.

Авария произошла около 14:00 по московскому времени. По предварительной информации, автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, перевозившим группу детей. От удара иномарка съехала в кювет и загорелась. В этот же момент в заднюю часть автобуса врезался следовавший за ним автомобиль Suzuki.

В больницу доставили шесть человек: водителя и пассажира Porsche, двоих из Suzuki, а также водителя и сопровождающего из автобуса. В полиции подчеркнули, что несовершеннолетние в результате столкновения не пострадали.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на трассе затруднено. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.