До шести возросло число пострадавших в ДТП с автобусом и Porsche под Архангельском

Число пострадавших в массовой аварии с участием Porsche, Suzuki и автобуса на трассе Архангельск — Северодвинск возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Архангельской области.
Авария произошла около 14:00 по московскому времени. По предварительной информации, автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, перевозившим группу детей. От удара иномарка съехала в кювет и загорелась. В этот же момент в заднюю часть автобуса врезался следовавший за ним автомобиль Suzuki.
В больницу доставили шесть человек: водителя и пассажира Porsche, двоих из Suzuki, а также водителя и сопровождающего из автобуса. В полиции подчеркнули, что несовершеннолетние в результате столкновения не пострадали.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на трассе затруднено. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.