До шести возросло число пострадавших в ДТП с автобусом и Porsche под Архангельском

Авария произошла около 14:00 по московскому времени. По предварительной информации, автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, перевозившим группу детей. От удара иномарка съехала в кювет и загорелась. В этот же момент в заднюю часть автобуса врезался следовавший за ним автомобиль Suzuki.