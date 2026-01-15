В Воронеже будут судить участников финансового кооператива

Как установило следствие, руководство кооператива изначально не планировало исполнять взятые обязательства перед потребителями, так как никаких реальных финансовых операций общество не проводило, а ресурсов для начисления процентов не существовало. Деятельность организации строилась исключительно по схеме финансовой пирамиды, когда выплаты ранним инвесторам производились за счет привлеченных средств новых клиентов.