В Воронеже будут судить участников финансового кооператива

Воронежская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех членов преступной группировки. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в составе ОПГ в крупном и особо крупном размере.

Источник: Российская газета

Следствие установило, что в октябре 2020 года на территории Воронежа и близлежащих районов появилось 14 филиалов потребительского кооператива «СоцКомВклад». Эта структура привлекала деньги населения, обещая высокую доходность инвестиций и гарантированный возврат денег в срок.

Как установило следствие, руководство кооператива изначально не планировало исполнять взятые обязательства перед потребителями, так как никаких реальных финансовых операций общество не проводило, а ресурсов для начисления процентов не существовало. Деятельность организации строилась исключительно по схеме финансовой пирамиды, когда выплаты ранним инвесторам производились за счет привлеченных средств новых клиентов.

Кооператив закрылся в июне 2023 года, после чего около 604 инвесторов остались без своих сбережений. Общий объем ущерба составил более 300 миллионов рублей.

Уголовное дело поступит в Коминтерновский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.