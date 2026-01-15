В Воронеже будут судить участников финансового кооператива

Следствие установило, что в октябре 2020 года на территории Воронежа и близлежащих районов появилось 14 филиалов потребительского кооператива «СоцКомВклад». Эта структура привлекала деньги населения, обещая высокую доходность инвестиций и гарантированный возврат денег в срок.
Как установило следствие, руководство кооператива изначально не планировало исполнять взятые обязательства перед потребителями, так как никаких реальных финансовых операций общество не проводило, а ресурсов для начисления процентов не существовало. Деятельность организации строилась исключительно по схеме финансовой пирамиды, когда выплаты ранним инвесторам производились за счет привлеченных средств новых клиентов.
Кооператив закрылся в июне 2023 года, после чего около 604 инвесторов остались без своих сбережений. Общий объем ущерба составил более 300 миллионов рублей.
Уголовное дело поступит в Коминтерновский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.