Четверо пострадавших в учебном центре МВД в Коми находятся в тяжелом состоянии

По последним данным, четверо из восьми госпитализированных после происшествия в учебном центре МВД находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство здравоохранения Республики Коми.
В минздраве сообщили о девяти пострадавших. Восемь человек распределили по больницам Сыктывкара и Эжвинского района, при этом состояние четверых оценивается как крайне тяжелое. Еще один участник инцидента от госпитализации отказался.
Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Коми Виктория Падерина, возгорание в учебном центре в Эжвинском районе Сыктывкара произошло во время занятий. К настоящему моменту пожар, охвативший крышу здания, локализован.
Представитель ведомства отметила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а для выяснения точных причин пожара назначена специальная экспертиза.
К тушению и спасательным работам были привлечены значительные силы Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в ликвидации последствий ЧП задействовали 56 человек и 16 единиц техники.