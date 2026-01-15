Ричмонд
Четверо пострадавших в учебном центре МВД в Коми находятся в тяжелом состоянии

Стали известны уточненные данные о пострадавших в учебном центре МВД в Сыктывкаре: восемь человек находятся в больницах, состояние половины из них оценивается как критическое.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По последним данным, четверо из восьми госпитализированных после происшествия в учебном центре МВД находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство здравоохранения Республики Коми.

В минздраве сообщили о девяти пострадавших. Восемь человек распределили по больницам Сыктывкара и Эжвинского района, при этом состояние четверых оценивается как крайне тяжелое. Еще один участник инцидента от госпитализации отказался.

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Коми Виктория Падерина, возгорание в учебном центре в Эжвинском районе Сыктывкара произошло во время занятий. К настоящему моменту пожар, охвативший крышу здания, локализован.

Представитель ведомства отметила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а для выяснения точных причин пожара назначена специальная экспертиза.

К тушению и спасательным работам были привлечены значительные силы Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Всего в ликвидации последствий ЧП задействовали 56 человек и 16 единиц техники.