«Отравление парами неизвестного вещества»: в Уфе едва не погиб упавший в цистерну рабочий

Сегодня днем, 15 января, в Уфе произошел несчастный случай на производстве. Как сообщает Управление гражданской защиты города, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил вызов о том, что при промывке пустой цистерны внутри нее оказался рабочий, который не мог самостоятельно выбраться.