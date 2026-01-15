Ричмонд
«Отравление парами неизвестного вещества»: в Уфе едва не погиб упавший в цистерну рабочий

В Уфе рабочий отравился ядовитыми парами и упал в цистерну.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 15 января, в Уфе произошел несчастный случай на производстве. Как сообщает Управление гражданской защиты города, в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил вызов о том, что при промывке пустой цистерны внутри нее оказался рабочий, который не мог самостоятельно выбраться.

По предварительной версии, причиной стал выброс паров неизвестного токсического вещества, которое вызвало у мужчины отравление и спутанность сознания.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли из цистерны 46-летнего пострадавшего. Рабочего передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

