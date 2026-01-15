В Ростовской области в ДТП попала маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

В Ростовской области маршрутка с семью пассажирами попала в ДТП, пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария с участием «Хендай Каунти» (Таганрог — А. Марково) случилась еще в первой половине дня в хуторе Грузиновка Неклиновского района.
Предварительно, 62-лений водитель при повороте не учел погодных условий, не справился с управлением, в итоге транспорт съехал в правую обочину.
Пострадали два пассажира 49 и 56 лет.
Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Водителей просят быть осторожными. Дороги сейчас скользкие, начались снегопады, ожидаются туманы и перепады температур.
Напомним, также сегодня на донской трассе помощь получили 29 пассажиров сломавшегося рейсового автобуса.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.