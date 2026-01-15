Вв Омской области зять трижды обокрал свою тещу

Оперативники установили круг лиц, имевших доступ в дом потерпевшей. Основное подозрение пало на ее 25-летнего зятя. Ранее судимого мужчину задержали по месту жительства в райцентре. По предварительным данным, на протяжении нескольких лет фигурант трижды похищал у тещи имущество. Зять знал, что украшения хранились в платяном шкафу.