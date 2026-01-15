Вв Омской области зять трижды обокрал свою тещу

49-летняя жительница села Солнечное заявила в полицию Русско-Полянского района о краже золотых украшений. 15 января в региональном УМВД рассказали, что речь идет об ущербе на сумму 113 тысяч рублей.
Оперативники установили круг лиц, имевших доступ в дом потерпевшей. Основное подозрение пало на ее 25-летнего зятя. Ранее судимого мужчину задержали по месту жительства в райцентре. По предварительным данным, на протяжении нескольких лет фигурант трижды похищал у тещи имущество. Зять знал, что украшения хранились в платяном шкафу.
Фото: УМВД России по Омской области.
Всего пропало несколько колец, сережек и цепочек на сумму 113 тысяч рублей. Украшения были проданы после деформации. Большую часть похищенного уже изъяли, вещи вернут их владелице.
Против подозреваемого возбуждено сразу три уголовных дела по статье о краже.
