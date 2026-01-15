Известный криминальный авторитет и его сообщники предстанут перед судом в Уфе

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в период с января 2022 по сентябрь 2024 года 38-летний Станислав Куликов, известный под криминальной кличкой «Кулик», занимал высшее положение в преступной иерархии, осуществляя влияние на криминальную обстановку в регионе. В его функции, по версии следствия, входило участие во встречах «криминальных лидеров», пополнение и учет общей «общаковой» кассы, распределение денег между участниками сообщества и разрешение споров в уголовной среде.