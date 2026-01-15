Известный криминальный авторитет и его сообщники предстанут перед судом в Уфе

Прокуратура направила в Верховный суд Башкирии уголовное дело против четырех человек в возрасте от 18 до 47 лет. Их обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в период с января 2022 по сентябрь 2024 года 38-летний Станислав Куликов, известный под криминальной кличкой «Кулик», занимал высшее положение в преступной иерархии, осуществляя влияние на криминальную обстановку в регионе. В его функции, по версии следствия, входило участие во встречах «криминальных лидеров», пополнение и учет общей «общаковой» кассы, распределение денег между участниками сообщества и разрешение споров в уголовной среде.
Также фигурантам вменяется ряд конкретных эпизодов. В мае 2022 года Куликов на 254-м километре автодороги Магнитогорск — Ира ударил не менее 10 раз незнакомого мужчину по голове и конечностям, из-за чего тому был причинен вред здоровью средней тяжести. В июле 2024-го Куликов вместе с тремя другими обвиняемыми, используя металлическую арматуру и газовый пистолет, напали на четырех мужчин возле жилого дома в селе Кудеевский (Иглинский район).
