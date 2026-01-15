Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 4000 литров горючего по чужой топливной карте

По данным следствия, обвиняемый нашел корпоративную топливную карту возле торгового центра и выяснил, что она активна. После этого он начал предлагать водителям на заправках заправиться со скидкой. Автомобилисты пополняли баки по похищенной карте, а взамен отдавали ему наличные. Всего злоумышленник совершил 42 такие операции, а сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.