Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 4000 литров горючего по чужой топливной карте

В Красноярске перед судом предстанет 63-летний мужчина, который незаконно использовал найденную на улице топливную карту. За 12 дней он успел реализовать более четырех тысяч литров бензина и дизеля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
По данным следствия, обвиняемый нашел корпоративную топливную карту возле торгового центра и выяснил, что она активна. После этого он начал предлагать водителям на заправках заправиться со скидкой. Автомобилисты пополняли баки по похищенной карте, а взамен отдавали ему наличные. Всего злоумышленник совершил 42 такие операции, а сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Недостачу выявила фирма-владелец карты в ходе плановой бухгалтерской проверки. После обращения в полицию оперативники отследили транзакции и с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Уголовное дело о краже направлено в суд для рассмотрения по существу.