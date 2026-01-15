Ричмонд
Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 4000 литров горючего по чужой топливной карте

Нашедший чужую топливную карту житель Красноярска организовал на заправках схему по обналичиванию средств, заправив за две недели десятки автомобилей. Теперь судьбу мужчины, нанесшего ущерб в 300 тысяч рублей, решит суд.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Красноярске перед судом предстанет 63-летний мужчина, который незаконно использовал найденную на улице топливную карту. За 12 дней он успел реализовать более четырех тысяч литров бензина и дизеля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным следствия, обвиняемый нашел корпоративную топливную карту возле торгового центра и выяснил, что она активна. После этого он начал предлагать водителям на заправках заправиться со скидкой. Автомобилисты пополняли баки по похищенной карте, а взамен отдавали ему наличные. Всего злоумышленник совершил 42 такие операции, а сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Недостачу выявила фирма-владелец карты в ходе плановой бухгалтерской проверки. После обращения в полицию оперативники отследили транзакции и с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Уголовное дело о краже направлено в суд для рассмотрения по существу.