Главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест

НОВОКУЗНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области отправил под домашний арест главного врача горбольницы № 1 Виталия Хераскова, задержанного по делу о гибели в роддоме № 1 в новогодние праздники девяти новорожденных, передает в четверг корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении Хераскова Виталия Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного “>частью третьей статьи 293 УК России, избрать в меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 марта”, — сказала судья.

Подозреваемый свою вину не признал.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.

Главврача Новокузнецкой клинической больницы № 1 Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха задержали в среду. Последнему суд назначил запрет определенных действий. Персонал в роддоме заменили.

Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны сотрудников учреждения. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.

Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.

По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.

С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.

После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверяют на готовность к самым сложным случаям. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. В ситуации также разбирается Росздравнадзор, Генпрокуратура контролирует соблюдение прав пациентов.