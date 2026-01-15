Ричмонд
В Батайске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада до 20 января

В Батайске ввели режим повышенной готовности с 18:00 15 января до 08:00 20 января из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава администрации города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

Особый режим действует для органов управления и сил муниципального звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причиной стал неблагоприятный прогноз погоды: ожидаются сильный снег, метель, гололед, снежные заносы и усиление ветра. По мнению властей, эти факторы могут повлиять на работу систем жизнеобеспечения и безопасность горожан.

В связи с этим городские службы переведены в усиленный режим работы. Жителям рекомендуют быть внимательными, по возможности ограничить поездки в период сильного снегопада.