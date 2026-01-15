Израильская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам на юге Ливана

Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения «Хезболлах» для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы, исходящей от шиитского сопротивления.