Израильская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам на юге Ливана

«Вражеская авиация нанесла удары по зданиям в населенных пунктах Сохмор и Йохмор на юге Ливана», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, в районе, где авиация нанесла удар по зданию в Сохморе, находился патруль ливанской армии, однако он покинул «красную зону» до удара.
Ранее армия Израиля опубликовала на арабоязычных ресурсах предупреждение с указанными на картах объектами в двух поселениях на юге Ливана, которые обозначены как цели для боевой авиации. Согласно заявлению, эти объекты якобы являлись частью военной инфраструктуры.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН № 1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения «Хезболлах» для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы, исходящей от шиитского сопротивления.