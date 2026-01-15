Дочь дагестанского сенатора Керимова подала иск против Швейцарии из-за санкций

Дочь Керимова подала иск против Швейцарии из-за санкций.
Дочь сенатора от Республики Дагестан Сулеймана Керимова Гульнара Керимова подала иск против Швейцарии в международный арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ, пытаясь оспорить заморозку ее инвестиций в элитную недвижимость в Европе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на профильное издание Global Arbitration Review (GAR).
«Дочь российского сенатора Сулеймана Керимова Гульнара Керимова инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии по правилам ЮНСИТРАЛ. Она оспаривает действия властей по заморозке ее инвестиций в элитную недвижимость, сообщает Global Arbitration Review (GAR). Для Швейцарии это может стать первым инвестиционным спором, связанным именно с антироссийскими санкциями», — отмечают журналисты.
В арбитражном требовании утверждается, что швейцарские органы использовали санкции, введенные в 2022 году против отца и брата Гульнары Керимовой, как основание для мер в отношении ее самой и контролируемых ею компаний. Из материалов дела следует, что Керимова вела инвестиционную деятельность через швейцарские компании, вкладывая средства в объекты недвижимости во Франции.
Позже, по требованию французских налоговых органов, структура владения была изменена: активы консолидировали на другой швейцарской компании, которая, как указывается, на 100% принадлежит Гульнаре Керимовой. Именно эти активы, по сведениям издания, впоследствии были заморожены властями Швейцарии.
Осенью 2022 года власти США ввели санкции в отношении членов семьи российского сенатора и предпринимателя-миллиардера Сулеймана Керимова. Под ограничения попали его супруга Фируза, дочери Гульнара и Амина, а также сын Саид. Одновременно в санкционный список были включены четыре французские компании, по данным США, принадлежащие Гульнаре Керимовой. К ним отнесены Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS.