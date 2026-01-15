Дочь дагестанского сенатора Керимова подала иск против Швейцарии из-за санкций

В арбитражном требовании утверждается, что швейцарские органы использовали санкции, введенные в 2022 году против отца и брата Гульнары Керимовой, как основание для мер в отношении ее самой и контролируемых ею компаний. Из материалов дела следует, что Керимова вела инвестиционную деятельность через швейцарские компании, вкладывая средства в объекты недвижимости во Франции.