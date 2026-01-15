Шестым захваченным США танкером стало судно Veronica

Танкер Veronica стал шестым нефтяным судном, захваченным США при транспортировке нефти из Венесуэлы. Об этом говорится в официальном сообщении Южного командования вооруженных сил США в социальной сети X*.
Отмечается, что перед рассветом морпехи и моряки из объединенной группы «Южное копье» с поддержкой Министерства внутренней безопасности выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и без происшествий задержали танкер Veronica.
По информации командования, танкер Veronica действовал в нарушение карантина, установленного президентом США Дональдом Трампом для судов, находящихся под санкциями в Карибском море.
Напомним, что захват танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы, произошел 15 января.
