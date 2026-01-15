Ричмонд
Шестым захваченным США танкером стало судно Veronica

Танкер Veronica стал шестым нефтяным судном, захваченным США при транспортировке нефти из Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Танкер Veronica стал шестым нефтяным судном, захваченным США при транспортировке нефти из Венесуэлы. Об этом говорится в официальном сообщении Южного командования вооруженных сил США в социальной сети X*.

Отмечается, что перед рассветом морпехи и моряки из объединенной группы «Южное копье» с поддержкой Министерства внутренней безопасности выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и без происшествий задержали танкер Veronica.

По информации командования, танкер Veronica действовал в нарушение карантина, установленного президентом США Дональдом Трампом для судов, находящихся под санкциями в Карибском море.

Напомним, что захват танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы, произошел 15 января.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
