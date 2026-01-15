Мужчина умер в аэропорту Домодедово перед посадкой на рейс

27 марта 2024 года самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Бангкока в Красноярск, задержался на сутки в аэропорту. Во время ожидания один из пассажиров впал в кому, поскольку во время ожидания в салон якобы не подавался кислород. Пассажиров высадили через два часа после обнаружения неисправности. 29 марта того же года впавший в кому россиянин Сергей Напалков скончался в одной из таиландских больниц.