Следствие: покончивший с собой экс-замминистра труда Скляр в записке обвинил жену

Трагедия произошла утром в четверг, 15 января, в поселении Филимонковское. По данным Telegram-канала Mash, в последнее время в семье экс-чиновника происходила тяжелая драма. Скляр якобы систематически избивал свою жену Алину, не прекращая истязаний даже во время её беременности. После рождения ребенка месяц назад женщина не выдержала и уехала к родным в Нальчик Скляр пытался вернуть супругу, но получил решительный отказ, что и могло стать причиной глубокой депрессии экс-чиновника и последней каплей для трагического решения.