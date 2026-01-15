Следствие: покончивший с собой экс-замминистра труда Скляр в записке обвинил жену

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству РИА «Новости», что покончивший с собой бывший заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр в предсмертном послании обвинил свою супругу. Перед роковым шагом экс-чиновник не только обратился к близким, но и подготовил официальное заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело о доведении его до самоубийства.
«В предсмертной записке он обвинил в случившемся жену», — подтвердил собеседник информационного агентства.
Источник ТАСС в оперативных службах в свою очередь сообщил, что возле тела погибшего найдено оружие, а также заявление в ГУ МВД по Москве с просьбой провести проверку и возбудить дело по факту склонения его к самоубийству, датированное 14 января 2026 года.
Трагедия произошла утром в четверг, 15 января, в поселении Филимонковское. По данным Telegram-канала Mash, в последнее время в семье экс-чиновника происходила тяжелая драма. Скляр якобы систематически избивал свою жену Алину, не прекращая истязаний даже во время её беременности. После рождения ребенка месяц назад женщина не выдержала и уехала к родным в Нальчик Скляр пытался вернуть супругу, но получил решительный отказ, что и могло стать причиной глубокой депрессии экс-чиновника и последней каплей для трагического решения.