Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр нидерландского Утрехта сообщила о значительном ущербе после взрывов

ГААГА, 15 янв — РИА Новости. Мэр нидерландского города Утрехт Шарон Дейксма сообщила о значительном ущербе от взрывов, ранее в четверг произошедших в городе, точное число пострадавших уточняется.

Источник: © РИА Новости

«Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока. И мы организуем для них убежище», — сказала мэр в эфире телеканала NPO 1.

По ее словам, расположенный на территории Университетского медицинского центра Утрехта специализированный госпиталь, предназначенный для приема пострадавших при катастрофах и ЧС, начал работу. Дейксма при этом не смогла назвать точное число пострадавших.

Ранее телеканал RTV Utrecht сообщил о двух взрывах и пожаре в центре Утрехта. По последним данным региональной службы экстренного реагирования, по меньшей мере четыре человека пострадали. На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолеты. О причинах произошедшего пока не сообщается. По словам некоторых очевидцев, на месте ЧП чувствуется запах газа.