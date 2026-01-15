Зеленский высказал недовольство по поводу работы Кличко во время блэкаута

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко во время блэкаута в украинской столице.
«Ситуация в Киеве особенно сложная — городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города», — приводит слова Зеленского РИА Новости.
Глава Украины рассказал, что сформирован специальный штаб для Киева, его работу будут контролировать на правительственном уровне.
«Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский и Кличко вступили в перепалку из-за блэкаута в Киеве.
Отметим, по данным украинских СМИ, блэкаут в Киеве продолжается третий день, у потребителей электроэнергия либо полностью отсутствует, либо подается в ограниченном объеме.