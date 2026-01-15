В Калининградской области младенец умер после домашних родов

Трагедия произошла в ночь на 11 января. Около 4:00 у местной жительницы отошли воды, но вместо того, чтобы сразу вызвать скорую, роды принял её муж. На 37-й неделе на свет появилась живая девочка. Пуповину не обрезали и не пережали, как это положено делать по медицинским показаниям.