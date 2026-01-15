Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта

В Харькове сообщили об ударе по энергообъекту (архивное фото).
Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове 15 января. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры», — уточнил Терехов в своем telegram-канале. По его данным, на месте инцидента работают аварийные службы и профильные специалисты, в городе действует оперативный штаб по ликвидации последствий. Глава города объяснил, что городские службы переведены на усиленный режим работы из-за масштабности повреждений. При этом в Минобороны РФ не подтверждали данную информацию.
Ранее местные власти Харькова и украинские официальные структуры неоднократно сообщали о повреждениях энергетических объектов в регионе. По их данным, удары по инфраструктуре приводили к временным отключениям электроэнергии. Минобороны РФ периодически информирует о подобных ударах. В ведомстве неоднократно отмечали, что под удар попадают только военные и энергетические объекты Украины.