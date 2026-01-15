Ричмонд
В Белгородской области глава администрации села пострадал при атаке ВСУ

В Малиновке глава администрации села и еще два человека пострадали при атаке ВСУ.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Глава администрации села Малиновка и еще двое мужчин ранены в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От ударов сразу двух беспилотников в посёлке Малиновка Белгородского округа ранены двое мужчин, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Геннадьевич Игнатов. Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Для дальнейшего обследования они доставляются в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в селе Глотово Грайворонского округа при атаке беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. В Грайворонской ЦРБ ему оказывается вся необходимая помощь, после чего пострадавший будет переведён в городскую больницу Белгорода, уточнил глава области.