В Белгородской области глава администрации села пострадал при атаке ВСУ

«От ударов сразу двух беспилотников в посёлке Малиновка Белгородского округа ранены двое мужчин, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Геннадьевич Игнатов. Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Для дальнейшего обследования они доставляются в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.