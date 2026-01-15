Зеленский встретился с Залужным, которому прочат кресло президента

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече в Киеве с бывшим главнокомандующим ВСУ и нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которого ряд западных и украинских СМИ называют вероятным претендентом на пост главы государства. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.
«Встретился с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», — заявил Зеленский на своем канале. По его словам, разговор был посвящен текущим внешнеполитическим приоритетам Киева и вопросам координации усилий на международном направлении. Переговоры прошли на фоне сообщений о возможной отставке Залужного с дипломатической должности в Лондоне и его возвращении на Украину.
Самого Залужного многие видят на посту преемника Зеленского, отмечал The Washington Post. Американские журналисты назвали Залужного «возможно, следующим президентом». Издание со ссылкой на декабрьские опросы IPSOS указало, что за того готовы проголосовать 23% респондентов, тогда как действующего президента Владимира Зеленского поддерживают 20%. Также в начале года сообщалось, что Залужный может уйти в отставку с поста посла в Великобритании и вернуться на Украину.