Зеленский встретился с Залужным, которому прочат кресло президента

«Встретился с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», — заявил Зеленский на своем канале. По его словам, разговор был посвящен текущим внешнеполитическим приоритетам Киева и вопросам координации усилий на международном направлении. Переговоры прошли на фоне сообщений о возможной отставке Залужного с дипломатической должности в Лондоне и его возвращении на Украину.