Иностранец умер в аэропорту Домодедово

«В аэропорту Домодедово пассажиру перед посадкой на свой рейс стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Отмечается, что мужчине стало плохо у посадочного выхода. Предварительно тот — иностранец.