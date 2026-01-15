Ричмонд
Иностранец умер в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово в Москве перед посадкой на рейс умер пассажир иностранного происхождения. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

В Домодедово скончался иностранец.

В аэропорту Домодедово в Москве перед посадкой на рейс умер пассажир иностранного происхождения. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

«В аэропорту Домодедово пассажиру перед посадкой на свой рейс стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Отмечается, что мужчине стало плохо у посадочного выхода. Предварительно тот — иностранец.

Личность умершего устанавливают. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его документы и маршрут следования.