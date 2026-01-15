Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 12 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Источник: Прокуратура Республики Коми

«Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12 человек», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар уже ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми ранее уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации.