Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12

Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар уже ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми ранее уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации.