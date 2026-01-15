В Харькове уничтожен крупный объект критической энергоинфраструктуры

Сегодня в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее достичь мира на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва множество раз предлагала способы сформировать новую, надёжную и справедливую архитектуру глобальной безопасности, как для Европы, так и для мира.