Мэр назвала значительным ущерб после взрывов в нидерландском Утрехте

Пострадавших в результате ЧП принимает госпиталь на территории Университетского медцентра, сообщила Шарон Дейксма.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Утрехта в Нидерландах Шарон Дейксма сообщила, что произошедшие в городе взрывы причинили значительный ущерб, число пострадавших уточняется.

«Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока», — сказал он в эфире телеканала NPO 1.

Дейксма сообщила, что власти организуют для этих людей пункты временного пребывания.

Она также сообщили, что госпиталь на территории Университетского медцентра Утрехта, который принимает пострадавших при катастрофах и ЧС, начал работу. Точное количество пострадавших она не назвала.

По данным региональной службы экстренного реагирования, пострадали как минимум четыре человека. Очевидцы рассказали о запахе газа на месте происшествия.

Ранее СМИ опубликовали фото со зданиями в районе эпицентра взрыва. На кадрах видно, что в строениях выбиты окна, а дороги и тротуары усыпаны осколками и обломками, несколько зданий горят. На месте происшествия находятся экстренные службы, в том числе машины скорой помощи и санитарный вертолет.