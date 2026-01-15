Мэр назвала значительным ущерб после взрывов в нидерландском Утрехте

Мэр Утрехта в Нидерландах Шарон Дейксма сообщила, что произошедшие в городе взрывы причинили значительный ущерб, число пострадавших уточняется.
«Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока», — сказал он в эфире телеканала NPO 1.
Дейксма сообщила, что власти организуют для этих людей пункты временного пребывания.
Она также сообщили, что госпиталь на территории Университетского медцентра Утрехта, который принимает пострадавших при катастрофах и ЧС, начал работу. Точное количество пострадавших она не назвала.
По данным региональной службы экстренного реагирования, пострадали как минимум четыре человека. Очевидцы рассказали о запахе газа на месте происшествия.
Ранее СМИ опубликовали фото со зданиями в районе эпицентра взрыва. На кадрах видно, что в строениях выбиты окна, а дороги и тротуары усыпаны осколками и обломками, несколько зданий горят. На месте происшествия находятся экстренные службы, в том числе машины скорой помощи и санитарный вертолет.