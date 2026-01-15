Конфликт на Украине вступает в новую стадию. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его оценке, ночной удар Киева по гостинице и кафе в Херсонской области в новогоднюю ночь, а также попытка атаки на резиденцию президента России в Новгородской области в конце декабря вынуждают Москву переходить к более жестким мерам. В частности, Джонсон отметил, что это уже показал удар российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по объектам на территории Украины.