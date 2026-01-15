Путин назвал сроки окончания спецоперации на фоне наступлений ВС РФ: главное об СВО к 15 января

По словам главы государства, Россия будет продолжать СВО до выполнения целей.
Россия будет неуклонно реализовывать свои задачи до тех пор, пока от Киева не последует сигнал о готовности к мирному урегулированию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время церемонии по принятию верительных грамот от иностранных послов.
На фоне заявления президента начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что российские войска наступают практически по всем направлениям. Кроме того, расширяются буферные зоны в Сумской и Харьковской областях. Также экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что из-за недавнего удара «Орешником» по территории Украины конфликт вышел на новый уровень. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 15 января — в материале URA.RU.
Путин обозначил причину конфликта на Украине.
Путин сделал ряд заявлений по украинскому конфликту во время встречи с иностранными послами.
Президент России Владимир Путин заявил, что игнорирование интересов безопасности Российской Федерации и формирование угроз в ее адрес стали причинами конфликта на Украине. Об этом он сказал 15 января, выступая на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Глава государства подчеркнул, что при выстраивании международных отношений страны обязаны исходить из принципа, согласно которому безопасность должна носить всеобъемлющий характер, а значит быть равной и неделимой.
«[Безопасность] не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Кризис на Украине стал следствием многолетнего игнорирования наших законных интересов. Вопреки данным нам публичным обещаниям, НАТО развивалось на восток», — сказал президент. Особое внимание президент уделил вопросу мирного урегулирования, отметив, что именно к долгосрочному миру и стремится Россия.
Путин сообщил, когда закончится СВО.
По словам главы государства, Россия намерена и далее последовательно добиваться реализации обозначенных в ходе СВО задач до тех пор, пока Киев не заявит о готовности перейти к процессу мирного урегулирования. При этом глава государства подчеркнул, что договоренности должны быть достигнуты в максимально сжатые сроки.
«Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы», — отметил российский лидер.
ВС РФ наступают по всем направлениям.
Российские войска наступают почти на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, только в первые дни января российским подразделениям удалось установить контроль над территорией площадью в сотни квадратных километров и занять ряд населенных пунктов.
Российские войска расширяют буферную зону.
Кроме того, Герасимов сообщил, что группировка войск «Север» продолжает расширение буферной зоны. Это происходит в районах сумского и харьковского приграничий.
«Группировка войск “Север” продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины», — сказал начальник Генштаба ВС РФ. Он добавил, что в течение первых двух недель января 2026 года под контроль российских сил были взяты населенные пункты Грабовское и Комаровка.
В США заявили о новой фазе СВО.
Конфликт на Украине вступает в новую стадию. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его оценке, ночной удар Киева по гостинице и кафе в Херсонской области в новогоднюю ночь, а также попытка атаки на резиденцию президента России в Новгородской области в конце декабря вынуждают Москву переходить к более жестким мерам. В частности, Джонсон отметил, что это уже показал удар российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по объектам на территории Украины.
ОБСЕ предложила план на случай прекращения огня на Украине.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовила план мониторинга возможного режима прекращения огня на Украине. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. По его словам, документ предусматривает, что организация будет готова приступить к контролю за соблюдением перемирия в течение нескольких часов после официального введения режима прекращения огня.
МИД РФ сделал предупреждение Лондону.
Россия заявила, что присутствие на территории Украины любых иностранных воинских формирований будет рассматриваться ВС РФ как законная военная цель, при этом так называемые «многонациональные силы» не составят исключения. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В январе [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эммануэль] Макрон и [президент Украины Владимир] Зеленский подписали соглашение о размещении на Украине неких многонациональных войск. Хотелось бы предупредить, что в случае реализации такого сценария ответственность за жизни британцев будет целиком на Лондоне. Эти войска будут законными целями ВС РФ», — предупредила Лондон Захарова.
Стало известно количество регионов РФ, пострадавших с начала СВО.
По словам Бастрыкина, из-за действий ВСУ погибло 1074 мирных жителя в РФ.
С момента начала спецоперации ударам со стороны Украины подверглись 44 российских региона, расположенных за пределами зоны боевых действий. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Он сообщил, что следственными органами возбуждены 4 338 уголовных дел, связанных с артиллерийскими и ракетными обстрелами, а также ударами с применением БПЛА. В Следственном комитете зафиксировано свыше 11 тысяч подобных инцидентов, включая вооруженное вторжение на территорию России в августе 2024 года.
По словам Бастрыкина, в результате этих действий спасти не удалось 1074 мирных жителя, среди которых 39 детей. Ранения различной степени тяжести получили 5181 человек, в том числе 328 несовершеннолетних. Он отметил, что по каждому из зафиксированных эпизодов возбуждены уголовные дела.