Число пострадавших при взрыве гранаты в МВД Сыктывкара выросло до 12 человек

Взрыв в здании МВД привел к сильному пожару.
Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре выросло до 12 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Коми.
«Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12 человек», — говорится в сообщении ведомства, его приводит РИА Новости. Число тяжелораненых при этом достигло четырех человек.
В региональном МВД ранее информировали, что на крыше здания центра профподготовки произошло возгорание. По предварительным данным, ЧП связано со взрывом светошумовой гранаты во время занятий. В управлении МЧС по Коми сообщили, что пожар на объекте полностью ликвидирован, угрозы распространения огня на соседние строения нет. Экстренные службы совместно с профильными ведомствами устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение требований безопасности при проведении занятий.