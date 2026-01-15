Число пострадавших при взрыве гранаты в МВД Сыктывкара выросло до 12 человек

В региональном МВД ранее информировали, что на крыше здания центра профподготовки произошло возгорание. По предварительным данным, ЧП связано со взрывом светошумовой гранаты во время занятий. В управлении МЧС по Коми сообщили, что пожар на объекте полностью ликвидирован, угрозы распространения огня на соседние строения нет. Экстренные службы совместно с профильными ведомствами устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение требований безопасности при проведении занятий.