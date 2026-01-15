У Европы есть возможность создать аналог «Орешника»

Создание аналога может занять восемь лет.
Европейские страны при наличии достаточного финансирования способны создать аналог российскому комплексу «Орешник». Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Как Франция, так и ряд других европейских стран обладают развитой аэрокосмической промышленностью. Поэтому отработка соответствующих ракет средней дальности — задача, которая может быть решена при наличии политической воли, финансов и понимания, как дальше эта программа будет реализовываться», — заявил Коротченко изданию RT.
Он добавил, что при принятии решения ключевыми факторами станут объем выделяемых ресурсов и военные задачи, которые европейские страны захотят решить с помощью нового вооружения. По его оценке, потенциальные разработки могут включать ракеты средней дальности как в обычном, так и в ядерном оснащении — в зависимости от формата проекта и круга участников.
Коротченко отметил, что возможные сроки появления такого комплекса в Европе оцениваются в диапазоне от пяти до восьми лет. В случае реализации проекта на национальном уровне, прежде всего во Франции, обсуждается вариант создания ракеты как в неядерной, так и в ядерной конфигурации. Если же инициатива получит формат общеевропейской программы в рамках Евросоюза, вероятным считается безъядерный вариант оснащения, ориентированный на конвенциональное сдерживание.
По словам Коротченко, наиболее реалистичным выглядит мобильный вариант базирования таких ракет. Он указал, что кооперация промышленностей стран — членов ЕС, с их производственными мощностями и компетенциями в области аэрокосмических технологий, делает запуск подобной ракетной программы «одним из вполне вероятных сценариев развития ситуации в ближайшее время».