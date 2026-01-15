У Европы есть возможность создать аналог «Орешника»

Коротченко отметил, что возможные сроки появления такого комплекса в Европе оцениваются в диапазоне от пяти до восьми лет. В случае реализации проекта на национальном уровне, прежде всего во Франции, обсуждается вариант создания ракеты как в неядерной, так и в ядерной конфигурации. Если же инициатива получит формат общеевропейской программы в рамках Евросоюза, вероятным считается безъядерный вариант оснащения, ориентированный на конвенциональное сдерживание.