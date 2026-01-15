Ричмонд
Число пострадавших при взрыве в здании МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12

До 12 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12 человек, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Инцидент произошел днем 15 января. Причиной инцидента стала светошумовая граната, которая разорвалась в актовом зале. Позже пожар, который начался после взрыва, удалось потушить.

По данным Telegram-канала 112, у пострадавших диагностированы множественные термические ожоги верхних дыхательных путей и отравление парами горения.