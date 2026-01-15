Ричмонд
Подмосковная школьница выжила после падения с 25-го этажа

В подмосковных Люберцах произошёл невероятный случай — 12-летняя девочка выжила после падения с высоты 25-го этажа. Как сообщает Regions.ru, ребёнок спикировал в сугроб, который смягчил удар.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, школьница упала на область таза. Найденную около дома девочку быстро доставили в больницу.

«У пострадавшей диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб и возможный перелом копчика, а также общее переохлаждение», — сообщили медики. Ожидается дополнительное обследование для уточнения диагноза. Врачи признались удивлены тем, что пациентка осталась жива после такого падения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Калининградской области девушка на огромной скорости скатилась на «‎ватрушке» прямо в обрыв и получила травму головы. Несмотря на то, что она заранее выбрала для катания, как ей казалось, безопасный склон без препятствий, её «ватрушка» на спуске разогналась до неконтролируемой скорости. В результате женщину выбросило с трассы в овраг, где она ударилась головой о ледяную корку на поверхности замёрзшей реки.

