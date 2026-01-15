Подмосковная школьница выжила после падения с 25-го этажа

Ранее Life.ru сообщал, что в Калининградской области девушка на огромной скорости скатилась на «‎ватрушке» прямо в обрыв и получила травму головы. Несмотря на то, что она заранее выбрала для катания, как ей казалось, безопасный склон без препятствий, её «ватрушка» на спуске разогналась до неконтролируемой скорости. В результате женщину выбросило с трассы в овраг, где она ударилась головой о ледяную корку на поверхности замёрзшей реки.