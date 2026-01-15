Число пострадавших в результате инцидента в Сыктывкаре увеличилось до 12

Число пострадавших в результате инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 12 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Напомним, что в учебном центре МВД в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты во время проведения учебных занятий с личным составом, в результате чего несколько человек получили травмы.
Ранее министерство здравоохранения Коми сообщало, что в результате взрыва пострадали девять человек, из которых один отказался от госпитализации.