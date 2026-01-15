Ричмонд
Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один человек

Убийство военкора Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в Службе безопасности Украины. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ.

— В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство, — говорится в документе.

Следствие установило, что денежный средства человеку, убившему военкора, переводило то же лицо, которое переводило средства за покушение на писателя, передает ТАСС.

В конце сентября 2024 года Александра Пермякова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвинялся в покушении на Прилепина. Писателю удалось чудом высадить свою дочь из машины за несколько секунд до взрыва.

В декабре 2025 года Дарью Трепову*, осужденную на 27 лет колонии за теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Татарский, поместили в штрафной изолятор за нарушения порядка отбывания наказания.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов.

