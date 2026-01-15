Суд по делу пасынка Намина о двойном убийстве пройдет в закрытом режиме

Суд проведет в закрытом режиме заседания по делу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве бабушки и сводного брата, пишет «360» со ссылкой на видео из зала суда.
Сообщается, что в закрытом режиме будут оглашены показания свидетелей, это сделано, чтобы не раскрывать семейные тайны. Суд принял такое решение по ходатайству адвоката Романа Ткаченко.
Ранее сообщалось, что Ткаченко продлили арест до 1 апреля.
Напомним, в октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района с колото-резаными ранами были обнаружены тела бабушки пасынка Намина Полины Ткаченко и его 30-летнего брата Артема Микояна. Ткаченко признался, что совершил оба убийства. В полицию он обратился сам, причиной случившегося назвал давний семейный конфликт.