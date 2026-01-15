Суд по делу пасынка Намина о двойном убийстве пройдет в закрытом режиме

Напомним, в октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района с колото-резаными ранами были обнаружены тела бабушки пасынка Намина Полины Ткаченко и его 30-летнего брата Артема Микояна. Ткаченко признался, что совершил оба убийства. В полицию он обратился сам, причиной случившегося назвал давний семейный конфликт.