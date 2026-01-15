4 пострадавших после взрыва в центре МВД в Коми находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при взрыве в центре подготовки МВД в Сыктывкаре находятся в очень тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Коми.
Всего в больницах остаются двенадцать человек. Семь из них госпитализированы в республиканскую больницу, пятеро — в Эжвинскую горбольницу. Медики организовали круглосуточное наблюдение за пациентами.
Для консультаций по самым сложным случаям привлечены специалисты федеральных медицинских центров. Ситуацию на месте лично проинспектировала министр здравоохранения региона Ирина Кондратьева.
Напомним, инцидент произошёл 15 января в здании учебного центра МВД. По предварительной версии, причиной взрыва и пожара стала светошумовая граната.
