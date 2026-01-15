Врач назвала три причины, почему Макрон появился на публике с кровавым глазом

«Данная картина на лице Макрона очень похожа на субконъюнктивальное кровоизлияние глаза. Это когда кровь ограниченно скапливается в пространстве между склерой и конъюнктивой. В этом в целом нет ничего страшного, более того, иногда человек может ничего не чувствовать. Такое кровоизлияние редко вызывает зрительный дискомфорт или какие-либо симптомы», — объяснила Радина в беседе с порталом Life.ru. По ее словам, внешне это похоже на субконъюнктивальное кровоизлияние, при котором кровь скапливается под слизистой оболочкой глаза.