Врач назвала три причины, почему Макрон появился на публике с кровавым глазом

Эммануэль Макрон может страдать от внутриглазного давления, предупредила врач Радина.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который недавно появился на публике с налитым кровью глазом, может страдать от повышенного внутриглазного давления, получать терапию кроворазжижающими препаратами или получить механическую травму глаза. Такие версии состояния французского лидера озвучила врач-терапевт Кристина Радина.
«Данная картина на лице Макрона очень похожа на субконъюнктивальное кровоизлияние глаза. Это когда кровь ограниченно скапливается в пространстве между склерой и конъюнктивой. В этом в целом нет ничего страшного, более того, иногда человек может ничего не чувствовать. Такое кровоизлияние редко вызывает зрительный дискомфорт или какие-либо симптомы», — объяснила Радина в беседе с порталом Life.ru. По ее словам, внешне это похоже на субконъюнктивальное кровоизлияние, при котором кровь скапливается под слизистой оболочкой глаза.
По словам врача, еще одна возможная причина — механическое повреждение конъюнктивы, например, при неосторожном касании глаза пальцем или острым предметом. Кроме того, субконъюнктивальные кровоизлияния нередко встречаются у пациентов, которые принимают антикоагулянты или антиагреганты для профилактики инфарктов и инсультов: у них могут появляться синяки на теле и кровотечения в области глаза даже при незначительной нагрузке на сосуды.
Французский президент Эммануэль Макрон ранее появился на официальном мероприятии с налитым кровью глазом. На это обратила внимание газета Le Parisien. В интернете оперативно появились различные версии произошедшего. Часть комментаторов выдвинула предположение, что травма может быть связана с бытовым инцидентом и якобы семейным конфликтом с супругой президента Брижит Макрон. В прошлом году Макроны уже попадали в скандал после того, как на камеру попал момент, когда супруга французского главы дала ему пощечину.