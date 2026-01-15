Число пострадавших при ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло до 12

«Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12. В республиканской больнице сейчас находится 7 пациентов, в городской эжвинской больнице 5 пациентов, из них 4 в очень тяжёлом состоянии», — сказано в публикации.
Напомним, сегодня в ходе занятий в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел в Сыктывкаре произошёл взрыв. Следствие рассматривает две основных версии: взрыв баллона с газом и детонацию светошумовой гранаты. Life.ru публиковал видео с места событий сразу после происшествия.
