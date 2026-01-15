Три человека пострадали при ударах беспилотников по Белгородской области

В посёлке Малиновка два беспилотника нанесли удар, в результате которого ранения получили двое мужчин. Среди пострадавших оказался глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов. Оба обратились в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. На месте происшествия повреждены ангар и два автомобиля. В селе Глотово ещё один мужчина получил ранения шеи, руки и ног от осколков после удара дрона. Все пострадавшие будут доставлены для дальнейшего лечения в Белгород.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель. Глава региона Александр Богомаз в разговоре с журналистами передал слова поддержки семье и друзьям покойного. Он также заверил, что семье погибшего будет предоставлена вся требуемая финансовая поддержка.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.