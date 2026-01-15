В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на перемене

— По информации МОУ, сегодня на перемене учащийся 7-го класса, скатываясь по перилам, не удержался и упал. Падение смягчил рюкзак. Дежурный учитель вызвал скорую помощь, до приезда которой упавшему мальчику сотрудники школы оказали первую помощь, — рассказали в пресс-службе мэрии.