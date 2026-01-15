ПВО сбила девять украинских БПЛА над Крымом и Азовским морем за четыре часа

«Семь БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Согласно данным военного ведомства, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены девять украинских БПЛА. Семь из них сбиты над территорией Республики Крым, ещё два — над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали приграничные регионы. В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени 15 января дежурные средства ПВО перехватили и сбили десять вражеских БПЛА самолётного типа.
