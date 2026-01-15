Ричмонд
Бывший замминистра труда Алексей Скляр в предсмертной записке обвинил жену

Найденный мертвым в Москве экс-замминистра Алексей Скляр в предсмертной записке обвинил жену в случившемся.

Источник: Комсомольская правда

Найденный мертвым в своем доме в Москве бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр обвинил в предсмертной записке жену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В предсмертной записке он обвинил в случившемся жену», — говорится в заявлении.

Напомним, что тело экс-замминистра труда Алексея Скляра было найдено в его доме в Москве. По данным источника KP.RU, причиной смерти бывшего чиновника стало самоубийство.

Как сообщало издание «Известия», незадолго до случившегося Скляр отправил в одном из мессенджеров предсмертное сообщение. После получения сообщения на адрес экс-чиновника в поселке Филимоновский выехали спасатели, обнаружив тело Скляра без признаков жизни.