Бывший замминистра труда Алексей Скляр в предсмертной записке обвинил жену

Найденный мертвым в своем доме в Москве бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр обвинил в предсмертной записке жену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В предсмертной записке он обвинил в случившемся жену», — говорится в заявлении.
Напомним, что тело экс-замминистра труда Алексея Скляра было найдено в его доме в Москве. По данным источника KP.RU, причиной смерти бывшего чиновника стало самоубийство.
Как сообщало издание «Известия», незадолго до случившегося Скляр отправил в одном из мессенджеров предсмертное сообщение. После получения сообщения на адрес экс-чиновника в поселке Филимоновский выехали спасатели, обнаружив тело Скляра без признаков жизни.