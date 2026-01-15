Суд ФРГ считает, что подрыв «Северных потоков» могла организовать Украина

Федеральный верховный суд Германии пришел к выводу, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вероятнее всего были осуществлены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
По информации издания, такие выводы содержатся в решении суда, вынесенном 10 декабря и опубликованном 15 января.
В документе прямо упоминается Украина как возможный заказчик подрывов. Это постановление было принято в ответ на апелляцию защитников гражданина УкраиныСергея Кузнецова, который подозревается в причастности к этому делу и находится под стражей в Германии после задержания в Италии в 2025 году.
Напомним, что суд в Германии распорядился арестовать гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Украинцу в Германии предъявлены обвинения в антиконституционной диверсии и осуществлении взрыва.