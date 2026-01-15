Ричмонд
112: Посетитель кафе в Уфе избил сотрудника из-за невкусной шаурмы

В Уфе 33-летний посетитель остался недоволен количеством капусты в приготовленной сотрудником кафе шаурме и сначала стал обзывать его, а потом начал избивать мужчину. Об этом в четверг, 15 января, сообщил Telegram-канал 112.

— На помощь позвала девушка из очереди, и на (зачинщика драки — прим. «ВМ») всей толпой набросились прохожие. Тяжких травм продавцу избежать удалось, но заявление в полицию он все равно написал, — передает Telegram-канал.

17 апреля 2025 года на Магнитогорской улице в столице мужчина избил сотрудника охраны магазина, используя малозначительный повод для конфликта, после чего пострадавшего госпитализировали.

11 января правоохранители задержали 60-летнего жителя Воронежа, который 7 января избил 13-летнего мальчика в Романовском сквере из-за того, что ребенок попал в него снежком. Мужчина схватил мальчика за капюшон, а затем дважды ударил кулаком в лицо. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.