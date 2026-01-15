Ричмонд
Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 18

После взрыва в Центре подготовки МВД в Сыктывкаре госпитализированы 18 человек. Об этом 15 января сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в крайне тяжелом.

По его словам, специалисты федеральных медцентров проводят консультации, после которых будет решаться вопрос эвакуации пострадавших в федеральные медорганизации.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате пожара в Сыктывкаре. В минздраве подчеркнули, что за пациентами организовано наблюдение в круглосуточном режиме.

О пожаре в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре сообщалось ранее 15 января. Отмечалось, что в здании в 12:25 мск взорвалась светошумовая граната. После пожара были госпитализированы восемь человек, еще один отказался от помощи медиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека»).