Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 18

О пожаре в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре сообщалось ранее 15 января. Отмечалось, что в здании в 12:25 мск взорвалась светошумовая граната. После пожара были госпитализированы восемь человек, еще один отказался от помощи медиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека»).