Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 18

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре», — сказал Кузнецов.
Он уточнил, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в крайне тяжелом.
По его словам, специалисты федеральных медцентров проводят консультации, после которых будет решаться вопрос эвакуации пострадавших в федеральные медорганизации.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате пожара в Сыктывкаре. В минздраве подчеркнули, что за пациентами организовано наблюдение в круглосуточном режиме.
О пожаре в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре сообщалось ранее 15 января. Отмечалось, что в здании в 12:25 мск взорвалась светошумовая граната. После пожара были госпитализированы восемь человек, еще один отказался от помощи медиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека»).