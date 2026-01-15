В Светлогорске автобус вылетел на встречку и врезался в легковушку, пострадал ребёнок

ДТП произошло в четверг, 15 января, в 17:45, в районе дома № 31 по Калининградскому проспекту. За рулём автобуса сидел мужчина 1977 года рождения. Водитель "выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем.