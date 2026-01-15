Девять пострадавших при взрыве в МВД Сыктывкара находятся в тяжелом состоянии

В региональном МВД вспыхнул пожар после взрыва гранаты во время учений.
Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 18 человек. Четверо госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Коми.
«Восемнадцать пострадавших в инциденте в Сыктывкаре госпитализованы, состояние четверых — крайне тяжело. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии», — сообщает региональный Минздрав, текст заявления приводит РИА Новости.
Ранее МВД по Республике Коми информировало, что инцидент произошел на крыше здания центра профессиональной подготовки. Там во время занятий вспыхнул пожар. По предварительным данным силового ведомства, возгорание могло быть связано со взрывом светошумовой гранаты, которая применялась в ходе тренировки. В управлении МЧС по Коми заявили, что пожар на объекте полностью потушен, открытого горения нет, угрозы распространения огня на соседние строения не зафиксировано.