Девять пострадавших при взрыве в МВД Сыктывкара находятся в тяжелом состоянии

Ранее МВД по Республике Коми информировало, что инцидент произошел на крыше здания центра профессиональной подготовки. Там во время занятий вспыхнул пожар. По предварительным данным силового ведомства, возгорание могло быть связано со взрывом светошумовой гранаты, которая применялась в ходе тренировки. В управлении МЧС по Коми заявили, что пожар на объекте полностью потушен, открытого горения нет, угрозы распространения огня на соседние строения не зафиксировано.