Невероятный случай: В Подмосковье 12-летняя девочка выжила после падения с 25 этажа

В Люберцах Московской области произошел невероятный по своему везению случай с 12-летней девочкой. Подросток выжил после падения с 25-го этажа. Об этом сообщил телеканал 360.ru со ссылкой на источник.
«ЧП произошло в доме № 24 на проспекте Гагарина. Ребенок пострадал при падении из окна квартиры на 25-м этаже. Школьницу доставили в центр имени Рошаля. Подробности о ее состоянии пока не известны», — говорится в публикации.
Как уточнило издание, в скорой помощи сообщили, что девочка была в стабильном состоянии. До прибытия медиков очевидцы укрыли пострадавшую пледами.
Предварительно, девочка упала в сугроб и приземлилась на таз, что, по мнению врачей, смягчило удар. У пострадавшей сотрясение мозга, ушиб и возможный перелом копчика, а также общее переохлаждение.
