Невероятный случай: В Подмосковье 12-летняя девочка выжила после падения с 25 этажа

Как писал сайт KP.RU, в Нижнем Новгороде врачи больницы совершили настоящее медицинское чудо. Они спасли строителя, который упал с огромной высоты. Инцидент произошел еще 21 ноября 2025 года на стройке высотного дома: мужчина сорвался с 32-го этажа и остановил падение лишь на уровне 12-го.