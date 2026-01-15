Ричмонд
Невероятный случай: В Подмосковье 12-летняя девочка выжила после падения с 25 этажа

В Подмосковье девочка выжила после падения с 25 этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Люберцах Московской области произошел невероятный по своему везению случай с 12-летней девочкой. Подросток выжил после падения с 25-го этажа. Об этом сообщил телеканал 360.ru со ссылкой на источник.

«ЧП произошло в доме № 24 на проспекте Гагарина. Ребенок пострадал при падении из окна квартиры на 25-м этаже. Школьницу доставили в центр имени Рошаля. Подробности о ее состоянии пока не известны», — говорится в публикации.

Как уточнило издание, в скорой помощи сообщили, что девочка была в стабильном состоянии. До прибытия медиков очевидцы укрыли пострадавшую пледами.

Предварительно, девочка упала в сугроб и приземлилась на таз, что, по мнению врачей, смягчило удар. У пострадавшей сотрясение мозга, ушиб и возможный перелом копчика, а также общее переохлаждение.

Как писал сайт KP.RU, в Нижнем Новгороде врачи больницы совершили настоящее медицинское чудо. Они спасли строителя, который упал с огромной высоты. Инцидент произошел еще 21 ноября 2025 года на стройке высотного дома: мужчина сорвался с 32-го этажа и остановил падение лишь на уровне 12-го.